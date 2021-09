UFFICIALE – Lazio, Sarri squalificato per due partite dopo lo scontro verbale con Saelemaekers!

Nella giornata di oggi, il giudice sportivo, ha inflitto una pesante squalifica all’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli è l’unico ad essere sanzionato al termine della terza giornata, reo di aver aggredito verbalmente il giocatore del Milan, Alexis Saelemaekers. I biancocelesti faranno a meno di Sarri dunque sia in Lazio-Cagliari (per lo scontro verbale con atteggiamento intimidatorio) che Torino-Lazio (per aver contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme).