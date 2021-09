Sono terminate le 3 partite che si sono giocate per le 15: il Genoa vince a Cagliari e supera i rossoblu della Sardegna in classifica, dopo una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2, grazie a una doppietta di Fares. Il Torino liquida per 4-0 la Salernitana e conquista i 3 punti, mentre l’Udinese, la prossima avversaria del Napoli, batte lo Spezia alla fine e si porta a 7 punti.

Questi i risultati finali:

Spezia-Udinese 0-1(89′ Samardzic)

Cagliari-Genoa 2-3(16′ Joao Pedro su rigore, 56′ Ceppitelli, 59′ Destro, 69′ Fares, 78′ Fares)

Torino-Salernitana 4-0(45′ Sanabria, 65′ Bremer, 87′ Pobega, 91′ Lukic).

Con questi risultati, la Juve passa al 17° posto: se domani il Verona dovesse vincere a Bologna, la Juve si ritroverebbe in zona retrocessione.