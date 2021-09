Il Napoli ieri ha sfruttato il primo segnale che ha portato il campionato ed esso stesso ha dato un segnale alle dirette concorrenti, battendo la Juventus con i goal di Politano e KK. Sicuramente per i bianconeri, le assenze hanno pesato ma il Napoli ha dimostrato di avere una marcia in più.

In particolare, per il Corriere della Sera la scelta di Allegri di lasciare a casa i sudamericani si è rivelata controproducente, per non dire fallimentare. Infatti, nel Napoli hanno fatto la differenza Ospina e KK, entrambi tornati il venerdì. Secondo il quotidiano milanese, Allegri deve ritrovare una quadra, e lo deve fare alla svelta, perché ora non c’è più tempo.

Le sfide con il Malmo e con il Milan sono test difficili, ma al momento questa Juve è cosa da poco e ipotizzare una rimonta come nel 2016 è pura utopia.