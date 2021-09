L’edizione odierna di Tuttosport riporta la probabile variazione che Massimiliano Allegri ha in mente per la sua Juventus nel match contro il Napoli. Si tratta di un ritorno al passato, in quanto il tecnico bianconero starebbe pensando ad un 4-2-3-1 con Morata (o Kean) schierato da prima punta, con a supporto Chiesa a destra, Dybala al centro e Kulusevski a sinistra. Proprio al calciatore svedese toccherebbe giocare un ruolo alla Mario Mandzukic, che in questo scacchiere era quello che si sacrificava in entrambe le fasi. L’idea di Max è dunque questa, il ruolo da affidare all’ex Parma e Atalanta sarà complesso ma intrigante, secondo il quotidiano.