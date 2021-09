Bernardeschi, ma che fai! Undici lavoratori a nero nel suo locale

Dopo il buon Europeo, il calciatore ella Juventus Federico Bernardeschi aveva scacciato l’imponente pressione mediatica che, come da lui stesso rivelato, gli aveva causato diversi problemi. Le cose, però, sono nuovamente peggiorate ma, in questo caso, per una vicenda extra-campo.

Il classe ’94, proprietario dell’Amare Holi Beach di Massa Carrara, deve pagare una multa di 41.600 euro per aver tenuto undici lavoratori senza contratto. Tramite i propri profili social, lo stabilimento ha poi smentito la notizia: “La notizia riportata è totalmente imprecisa. Amare Holi Beach NON ha lavoratori “in nero” e sposa una politica di totale trasparenza”. Mancano ancora le dichiarazioni ufficiali dello stesso Bernardeschi.