Udinese-Venezia, le formazioni ufficiali: 7 cambi per Zanetti

Alle 18:30 si aprono le danze per il secondo turno di Serie A con Udinese-Venezia. La squadra di Gotti vuole ottenere i primi tre punti dopo l’ottimo pareggio contro la Juventus e presenta gli stessi undici, fatta eccezione di Stryger-Larsen che prende il posto di Udogie come quinto di sinistra. Tanti cambi per il Venezia con ben 7 cambi rispetto alla sfida contro il Napoli, di cui 6 sono all’esordio assoluto in questo campionato.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Pussetto.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Svoboda, Ceccaroni; Busio, Crnigoj, Heymans; Okereke, Henry, Johnsen.