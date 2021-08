Il Roma – Le ultime in casa Genoa: Ballardini ritrova l’ex Behrami

L’edizione odierna de Il Roma si sofferma sulle ultime in casa Genoa in vista del match di domenica contro il Napoli a Marassi. Dopo aver saltato per squalifica la prima giornata, Davide Ballardini ritrova l’ex Behrami a centrocampo. Da martedì scorso, inoltre, si sta allenando con la squadra anche il neo acquisto Johan Vasquez, difensore centrale messicano. Il mister rossoblù potrebbe decidere di gettarlo nella mischia dal primo minuto viste le indisponibilità di Cassata e Bani, fermi per infortunio.