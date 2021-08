Secolo XIX – Genoa, scintille tra Ballardini e Preziosi: le ultime

Secondo il quotidiano Il Secolo XIX, i rapporti tra l’allenatore del Genoa Davide Ballardini e la società sono ormai ai minimi storici. Il tecnico non è contento del mercato svolto fin ora e le conseguenze si sono riversate nella disfatta a San Siro contro l’Inter di sabato scorso. Tanto che il tecnico, amareggiato, avrebbe chiesto le dimissioni.

Il patron Preziosi, però, ha respinto la richiesta e ha promesso nuovi arrivi e adeguati rimpiazzi alle illustre cessioni. Inoltre, il rinnovo del tecnico ravennate, pronto ormai da settimane, non è stato ancora depositato in Lega. Si attendono ore di fuoco in casa Genoa e domenica c’è anche la sfida contro il Napoli.