José Callejon è indubbiamente un calciatore che si sente ancora legato alla sua esperienza napoletana e a conferma di ciò, Il Messaggero, rende nota una richiesta dello spagnolo. Pare che l’attuale esterno della Fiorentina si sia proposto alla corte di Maurizio Sarri. La società biancoceleste sta facendo le dovute valutazione e non ha chiuso del tutto all’avance del calciatore che in viola non ha trovato granché spazio.