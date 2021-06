Futuro Hysaj, l’albanese potrebbe essere il primo regalo di Sarri alla Lazio

Con l’avvicinamento di Maurizio Sarri alla Lazio cominciano le voci di mercato sul club biancoceleste, con Lotito che per convincere il “Comandante” avrà senza dubbio messo sul tavolo la possibilità di regalare al nuovo tecnico alcuni fedelissimi ex Napoli. Primo della lista potrebbe essere Hysaj, perfetto per il 4-3-1-2 che il tecnico ha in mente per cominciare il nuovo ciclo alla Lazio.

Occhio anche alla possibilità Maksimovic, in scadenza di contratto e potenziale compagno di reparto di Acerbi. Secondo quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero per il centrocampo la Lazio monitora la situazione relativa a Torreira e Nandez, con Leiva ed Escalante che verrebbero confermati in ogni caso perché graditi al tecnico toscano.