Il Napoli, oggi, dovrà fronteggiare l’Hellas Verona in una sfida molto tosta e decisiva non solo per la qualificazione Champions, ma anche per la definizione di un progetto futuro e intrigante.

Ma adesso è il momento di pensare solo al match di stasera, una sfida quasi decisiva per gli azzurri, contro una squadra che li mise in grande difficoltà all’andata.

Per fortuna degli azzurri, però, gli scaligeri hanno due assenze non da poco, come lo squalificato Barak e l’infortunato Tameze, due dei titolarissimi per il centrocampo gialloblu. Questi i convocati da mister Juric:

Portieri: Silvestri, Pandur, Berardi

Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Lazovic, Cetin, Ceccherini, Dawidowicz, Magnani, Gunter, Udogie

Centrocampisti: Veloso, Ilic, Sturaro, Bessa, Zaccagni

Attaccanti: Salcedo, Kalinic, Colley, Lasagna