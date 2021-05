Gennaro Gattuso, oggi, per l’ultima volta scenderà in campo al Maradona come tecnico del Napoli, prima di congedarsi di fronte alla squadra e alla piazza.

Però, l’operato di Rino a Napoli viene giudicato in maniera positiva e diverse squadre lo vogliono come nuovo allenatore: dopo i continui contatti con la Fiorentina, adesso Gattuso sembra essere entrato nell’orbita di Lazio e Juventus.

In particolare, martedì ci sarà un incontro tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito: Inzaghi vorrebbe restare alla Lazio, ma ci sono distanze sia sul piano tecnico sia sul piano economico.

Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe consumarsi l’addio fra i due dopo cinque anni e Lotito, a questo punto, punterebbe su Gattuso come nuovo tecnico per il prossimo anno.