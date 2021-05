Mentre a Napoli tutto tace, le altre due contendenti a un posto in Champions stanno vincendo le rispettive partite. La Juventus vince contro il Bologna con un sonoro 3-0. Reti bianconere siglate da Chiesa, Morata e Rabiot. Anche il Milan sta vincendo la difficile trasferta di Bergamo per 1-0. Gol di Kessie da calcio di rigore. Il Napoli con questi risultati non accederebbe alla Champions League.