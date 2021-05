Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali

Chiude la domenica sportiva la sfida delle ore 20:45 che vede protagonisti Milan e Cagliari. Le due compagini si affronteranno al San Siro. I rossoneri lottano per un posto in Champions e hanno bisogno dei 3 punti per assicurarselo. Il Cagliari, invece, è ormai matematicamente salvo dalla retrocessione e ha poco da dare al campionato. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la sfida di questa sera:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Çalhano?lu; Rebic. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Carboni, Ceppitelli, Godín, Lykogiannis; Nández, Deiola, Marin; Nainggolan; João Pedro, Pavoletti. All.: Semplici