Formazioni ufficiali Roma-Lazio: le scelte di Fonseca e Inzaghi

Alle ore 20:45 andrà in scena il derby di Roma tra i giallorossi di Fonseca, in lotta con il Sassuolo per un posto in Europa Conference League, e la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti possono ancora sperare di qualificarsi in Champions League, avendo una partita in meno da giocare. In caso di non vittoria stasera nel derby, l’Aquila non potrà più agganciare il Napoli e perderebbe quindi il treno per la massima competizione europea. Di seguito le formazioni ufficiali:

Roma (4-3-3): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Darboe, Pellegrini; Mkhitaryan, Dzeko, El Shaarawy.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile.