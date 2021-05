Oggi, alle 15, si sono giocate 3 partite di Serie A, sempre valevoli per la 35esima giornata di Serie A; per quanto riguarda la zona Champions, l’Atalanta asfalta il Parma per 5-2 e supera il Parma. Invece, per la zona salvezza, il Cagliari batte il Benevento per 3-1 e inguaia i Sanniti, mentre il Torino non va oltre il pareggio contro l’Hellas Verona. Questi i risultati e i marcatori:

Parma-Atalanta 2-5(12′ Malinovskyi, 52′ Pessina, 77′ Muriel, 78′ Brunetta, 86′ Muriel, 88′ Sohm, 93′ Miranchuk)

Hellas Verona-Torino 1-1(85′ Vojvoda, 88′ Dimarco)

Benevento- Cagliari 1-3(1′ Lykogiannis, 16′ Lapadula, 64′ Pavoletti, 93′ Joao Pedro)