Serie A – I risultati della serata: vince la Juve, altro pari per l’Inter

Si sono appena concluse le sei partite delle 20:45, valide per la 32esima giornata di Serie A. La Juventus rimonta e batte il Parma dopo essere passata in svantaggio nella prima frazione. Al Picco lo Spezia ferma l’Inter sull’1-1, altro pareggio per i nerazzurri dopo l’1-1 di Napoli. Altro colpo salvezza del Cagliari che batte in trasferta l’Udinese e si avvicina al Benevento che pareggia contro il Genoa per 2-2. Di seguito tutti i risultati:

Juventus-Parma 3-1 (25′ Brugman P, 43′ e 47′ Alex Sandro J, 68′ De Ligt J).

Genoa-Benevento 2-2 (5′ Viola rig. B, 11′ Pandev G, 15′ Lapadula B, 21′ Pandev G).

Crotone-Sampdoria 0-1 (53′ Quagliarella).

Bologna-Torino 1-1 (25′ Barrow B, 58′ Mandragora T).

Spezia-Inter 1-1 (12′ Farias S, 39′ Perisic I).

Udinese-Cagliari 0-1 (55′ Joao Pedro rig.).