Allo Stadium finisce 1-1 il primo tempo tra Juventus e Parma. Al 25′ gli ospiti vanno in vantaggio con una punizione di Brugman per poi subire il pareggio di Alex Sandro nel finale. Il Napoli spera in un passo falso dei bianconeri per poter agganciarli o addirittura sorpassarli con una vittoria contro la Lazio nel match di domani.