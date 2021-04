Fiorentina-Atalanta: i bergamaschi vincono e scavalcano il Napoli

L’Atalanta vince al Franchi non senza difficoltà. La squadra di Gasperini si è portata in vantaggio nel primo tempo con una doppietta del solito Duvan Zapata. I viola, però, non hanno mollato e alla doppietta del colombiano ha risposto Vlahovic anche lui con una doppietta. Non basta la doppietta del serbo perchè al 70′, a causa di un tocco di braccio di Martinez Quarta in area di rigore, viene dato un rigore alla squadra bergamasca che viene poi realizzato da Ilicic e chiude il match sul 3-2. Grazie a questa vittoria, l’Atalanta ritorna al quarto posto a +2 dal Napoli di Gattuso.