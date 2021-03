Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic torna titolare

Tra poco meno di un’ora Fiorentina e Milan scenderanno in campo per l’anticipo delle 18:00, valido per la 28a giornata di Serie A. I due club hanno appena diramato le formazioni ufficiali sui propri account social.

GLI UNDICI TITOLARI:

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli