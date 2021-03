Domenica il Napoli affronterà la Roma allo stadio Olimpico. Fonseca, in vista del match contro gli azzurri, dovrebbe optare per un turnover nel ritorno degli ottavi di Europa League in Ucraina. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, contro lo Shakthar Bruno Peres farà rifiatare Spinazzola sulla fascia sinistra, mentre in attacco giocheranno Pedro, Perez e Mayoral, con Pellegrini, Dzeko ed El Shaarawy pronti per domenica.