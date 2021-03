Juve, buone notizie per Pirlo sul fronte Alex Sandro: l’esito degli esami

Arrivano buone notizie per Andrea Pirlo dall’infermeria bianconera. Si tratta di Alex Sandro, terzino brasiliano, uscito anzitempo nella sfida contro il Cagliari, per un fastidio muscolare.

Oggi il calciatore si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno escluso lesioni. Dopo gli accertamenti, è iniziato il piano per il recupero, dove il calciatore verrà monitorato giorno dopo giorno. Il brasiliano non sarà sicuramente presente contro il Benevento, ma tornerà a disposizione per i prossimi impegni.

Alex Sandro, dunque, contrariamente a quanto pronosticato, in caso di lesioni, non dovrebbe saltare il match contro il Napoli, da recuperare il 7 aprile.