Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, è un allenatore bravo e sicuramente tra le sue doti si può contraddistinguere la signorilità e la sua capacità di essere sempre obiettivo e di non voler fare polemiche.

Ma oggi ha perso un po’ del suo aplomb, se così possiamo dire: infatti, ai microfoni di Sky, Ranieri ha aspramente criticato la condotta che ha avuto l’arbitro Irrati durante la partita, utilizzando parole forti:

“Oggi siamo stati ingenui e un po’ molli sui contrasti, abbiamo peccato di ingenuità. Ma io credo che oggi l’arbitro non abbia arbitrato bene. Irrati fa molto bene quando è al Var, per cui restasse davanti alle telecamere e mandassero qualcun altro ad arbitrare; oggi non ha avuto un criterio unico, ci ha negato due punizioni dal limite dell’area e non è piaciuto neanche a Mihajlovic. Ci sarà un motivo”