Sono appena terminate le due partite che si sono giocate alle 15 di questa domenica: continua la marcia dell’Inter, che vince anche a Torino nel finale, con la zampata all’86’ di Lautaro Martinez che regala 3 punti ai neroazzurri. Nell’altra sfida, arriva un risultato positivo per il Napoli: infatti, la Roma perde in casa del Parma per 0-2 e resta a quota 50, permettendo al Napoli di agganciarla. Questi i risultati delle due sfide:

Torino-Inter 1-2(62′ Lukaku su rigore, 70′ Sanabria, 85′ Lautaro Martinez)

Parma-Roma 2-0(9′ Mihaila, 55′ Hernani su rigore)