CorrSport: il Milan recupera Calhanoglu e Theo Hernandez

Anche se gli assenti sono ancora molteplici (come Ibrahimvoic, Bennacer e Rebic), il Milan può sorridere per la sfida contro il Napoli. Pioli ha infatti recuperato Calhanoglu e Theo Hernandez.

Lo ha scritto oggi Il Corriere dello Sport:

“[…] Il gruppo di Stefano Pioli ieri mattina ha ripreso gli allenamenti per preparare l’affasciante sfida contro il Napoli dell’ ex Gennaro Gattuso. Esercitazioni che hanno dato già un primo verdetto: Theo Hernandez e Hakan Calhanoglu sono recuperati. I due hanno svolto l’intera sessione con il resto della squadra e saranno convocati per la partita di domani sera a San Siro, anche se non è ancora scontato l’utilizzo del turco dal primo minuto dopo quindici giorni di stop”.