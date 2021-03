Adesso in poi il Napoli ha un solo imperativo da qui a fine stagione: vincere per raggiungere la zona Champions, a partire già da stasera, quando si affronterà il Bologna per evitare di perdere altri, ulteriori punti.

La sfida di stasera è importante, è fondamentale anche per arrivare al meglio alla prossima settimana, quando gli azzurri affronteranno il trittico Milan-Juventus-Roma in appena 7 giorni.

A proposito dei rossoneri, la squadra di Pioli ha diversi infortunati ma dovrebbe almeno recuperare un giocatore: stiamo parlando di Theo Hernandez, il terzino sinistro dei rossoneri che dovrebbe recuperare per la sfida con gli azzurri tra 7 giorni.