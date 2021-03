Sono da poco terminati i primi tempi delle tre partite di questo pomeriggio di Serie A, valide per la 26esima giornata di questo campionato. Il Milan di Pioli è in vantaggio a Verona grazie al calcio di punizione di Krunic; anche la Fiorentina è avanti sul Parma per 2 a 1,a segno i due difensori viola Martinez Quarta e Milenkovic. Pari, invece, tra Crotone e Torino.