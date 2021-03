Finisce 2-2 la partita tra Sampdoria e Cagliari. Primo tempo a favore del Cagliari che riesce anche a portarsi in vantaggio con il gol di Joao Pedro. Diversa questione per il secondo tempo, nel quale la Samp riesce prima a pareggiare con la rete di Bereszynski e poi a passare in vantaggio con l’eurogol di Gabbiadini. A salvare Semplici però è Nainggolan che trova il gol con un tiro dalla distanza nel finale di gara.