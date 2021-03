Robin Gosens, esterno goleador dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della sfida contro l‘Inter:

“Non firmo per niente, potremmo vincere il titolo, così come non centrare l’Europa. Siamo ancora in corsa per ogni obiettivo, non mi pongo limiti. Mancano ancora 13 partite alla fine del campionato, può succedere di tutto”.