Formazioni ufficiali Udinese-Sassuolo, le scelte di Gotti e De Zerbi

Alle ore 18 Udinese e Sassuolo scenderanno in campo alla Dacia Arena per il secondo anticipo di questa 26esima giornata di Serie A. I neroverdi, dopo il pareggio conquistato in extremis contro il Napoli, vogliono continuare a sognare in grande. I friulani sono7invece a metà classifica, e con una vittoria scavalcherebbero momentaneamente la Sampdoria al decimo posto. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Ayhan, Locatelli; Berardi, M. Lopez, Traorè; Raspadori.