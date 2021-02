Roma-Milan, la spuntano i rossoneri però problemi per Ibra e Rebic

Finisce il big match tra Roma e Milan vinto dai rossoneri per 2-1 all’Olimpico. Kessie porta in vantaggio il Milan grazie a un rigore al 43′. Arriva il pareggio della Roma con Veretout, che segna ad appena 5 minuti dall’inizio del secondo tempo. Ma a chiuderla e Antre Rebic che permette alla squadra di Pioli di tenere testa all’Inter che sperava nella fuga. Nonostante la vittoria il Milan deve fare i conti con i problemi per Ibra e Rebic, entrambi infatti sono stati costretti a lasciare il campo per problemi fisici.