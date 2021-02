Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco gli 11 titolari di Mihajlovic e Inzaghi

Alle ore 18 Bologna e Lazio scenderanno in campo al Dall’Ara per il secondo anticipo del sabato di Serie A. I biancocelesti hanno l’obiettivo di riscattare il brutto K.O. contro il Bayern Monaco e di conquistare punti importanti in ottica Champions. Per i rossoblu c’è invece l’occasione di scavalcare il Genoa all’undicesimo posto in classifica, Di seguito le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.