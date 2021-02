Salgono a sette i postivi al Covid-19 del Torino. Nei test svolti nella giornata di ieri è emersa una nuova positività al virus e anche l’allenamento odierno è stato annullato. Intanto c’è attesa per la decisione dell’Asl in merito al possibile rinvio della prossima gara della squadra granata contro il Sassuolo, gara in programma venerdì.