Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ai microfoni de QS-La Nazione ha commentato le notizie di ieri sul possibile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina viola:

“Sono saltato sulla sedia per la furia di una notizia falsa, una patacca: Pradè e Barone erano in tutt’altri posti. Queste notizie non fanno altro che destabilizzare la squadra e il tecnico Prandelli”.