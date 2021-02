Sta per saltare un’altra panchina in Serie A; infatti, un altro club è pronto a cambiare strada e progetto dopo la scelta in estate, a causa dei deludenti risultati in campionato.

A questo proposito, il Cagliari ha deciso di esonerare Eusebio Di Francesco dopo i risultati deludenti e i soli 15 punti raccolti in 22 partite evidentemente non bastano.

Dunque Giulini ha deciso di cambiare tecnico e ora starebbe pensando al nuovo tecnico da scegliere: al momento, è una gara a 2 tra Donadoni e Semplici, come riporta Tuttomercato web.

Al momento, entrambi hanno delle riserve sullo staff, ma entro domani si saprà chi accetterà il Cagliari. Al momento, sembra in vantaggio Leonardo Semplici per essere il nuovo tecnico del Cagliari.