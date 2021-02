Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta di origini brasiliane, ha ricevuto l’ok della Fifa su richiesta della Federcalcio e ha acquisito ufficialmente la cittadinanza italiana. Da adesso, quindi, il ct della Nazionale Roberto Mancini può convocarlo per le partite che vedono impegnata l’Italia. Naturalmente, non è scontato che Toloi venga convocato, ma resta per il momento un’ipotesi in più per il reparto difensivo.