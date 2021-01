Juventus-Spal: le formazioni ufficiali del 3′ quarto di finale di Coppa Italia

Alle ore 20:45 la Juventus scenderà in campo per i quarti di finale di Coppa Italia in casa contro la Spal. In caso di vittoria, i bianconeri affronteranno in semifinale l’Inter, che ieri ha battuto il Milan nel derby. Ecco le formazioni ufficiali del match dello Stadium:

Juventus (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Fagioli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata.

Spal (5-3-2): Berisha; Dickmann, Okoli Ranieri, Sernicola, Seck; Missiroli, Esposito, Vicari; Floccari, Brignola