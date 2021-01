La Roma ritrova il sorriso in campionato: battuto lo Spezia all’Olimpico

Dopo i caos interni e i brutti passi falsi in campionato e Coppa Italia, la Roma ritrova la vittoria in casa contro lo Spezia. Il primo tempo si era concluso sul punteggio di 1-1, in virtù delle reti di Mayoral e Piccoli. Nella ripresa i giallorossi sono andati in doppio vantaggio ancora con l’attaccante spagnolo e con Karsdorp e successivamente sono stati raggiunti nuovamente dai liguri, prima con Farias e poi con l’ex Verde. I giallorossi però non perdono fiducia e trovano il gol al 92′ con Pellegrini.