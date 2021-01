Benevento-Torino: la strega raggiunta nel finale

Benevento-Torino è la partita che ha aperto la diciannovesima giornata di Serie A. Partita subito accesa con un gol annullato a Glik per tocco di mano. Il vero vantaggio del Benevento arriva con Viola dal dischetto. Raddoppia Lapadula, sul gol colpevole anche Sirigu che si fa beffare sul suo palo. A raggiungere la strega, per i granata, però ci pensa super Zaza. Segna 3 gol ma il secondo viene annullato per tocco di mano del gallo Belotti. La squadra di casa sembrava essersi presa i 3 punti ma Zaza al 93′ nega la gioia ai Sanniti.