Oggi, dopo l’anticipo del Napoli contro la Fiorentina, si sono giocate altre due partite alle 15. Il Crotone torna a vincere e batte il Benevento in casa per 4-1, avvicinandosi alla zona salvezza. Pareggio in extremis per il Sassuolo, che pareggia contro un Parma in assoluta emergenza fino al 94′. Questi i risultati:

Crotone-Benevento 4-1(4′ autorete Glik, 29′ Simy, 54′ Simy, 65′ Vulic, 82′ Iago Falque)

Sassuolo-Parma 1-1(37′ Kucka, 94′ Duricic su rigore)