Allo Stadio San Siro si stanno affrontando Inter e Juventus per la diciottesima giornata di Serie A. Il derby d’Italia ha visto un primo tempo caratterizzato da più azioni dei nerazzurri piuttosto che bianconeri. I primi 45 minuti si sono conclusi per 1-0, a decidere è l’ex della giornata ovvero Arturo Vidal, che trova un bel gol di testa da assist di Barella. Anche un gol annullato a Ronaldo per fuorigioco di Chiesa.