Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali: tanto turnover in campo

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tanto turnover in campo in vista dei match di domenica, rispettivamente, contro Napoli e Juventus.

Queste le scelte di Prandelli e Conte:

FIORENTINA Terracciano, Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Kouamé.

INTER Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Ashley Young,Gagliardini, Eriksen, Sensi, Perisic; Sanchez, Lautaro.