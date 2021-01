Serie A – L’Atalanta travolge il Benevento al Vigorito: decisivo Ilicic

Sotto una fitta pioggia l’Atalanta riesce ad avere la meglio sul Benevento di Pippo Inzaghi al Ciro Vigorito per 1-4. Prestazione super per Josip Ilicic che prima colpisce un palo e poi porta in vantaggio i nerazzurri. E non solo, perchè dopo il pareggio sannita di Sau lo sloveno ci mette lo zampino nell’1-2 di Toloi, che segna dopo una parata su un suo tiro, e realizza anche l’assist per il tris di Zapata. Nel finale cala il poker Luis Muriel subentrato al colombiano. Dopo questo anticipo di Serie A l’Atalanta è quarta a 31 punti in attesa dei risultati di Juventus, Sassuolo e Napoli; Benevento al decimo posto a quota 21, in attesa del risultato della Sampdoria.