Brutte notizie per Pioli in vista di Milan-Juventus di questa sera. Infatti, il club rossonero, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che Ante Rebic e Rade Krunic sono positivi al Covis-19. I due calciatori sono asintomatici e sono rimasti in isolamento domiciliare, mentre il resto del gruppo è risultato negativo ad ulteriori test svolti quest’oggi.