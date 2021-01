UFFICIALE – Coronavirus, dopo Alex Sandro anche Cuadrado è positivo al Covid-19: le ultime

Dopo la convincente vittoria in casa contro l’Udinese, la Juventus di Andrea Pirlo dovrà fare a meno dei suoi terzini titolari! Dopo la positività di Alex Sandro, emersa dai test effettuati ieri sul gruppo squadra, oggi è arrivato il turno di Juan Cuadrado. Il colombiano infatti ha contratto il famigerato Coronavirus e dovrà stare in quarantena domiciliata assieme al terzino brasiliano. A riportarlo è stata la stessa Juventus in un comunicato ufficiale riportato qui di seguito: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico“.