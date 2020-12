Oggi il Milan ha battuto il Sassuolo per 2-1 in trasferta con una prestazione solida; questa vittoria conferma il Milan in testa alla classifica con ben 31 punti in 13 partite.

Ma ciò che resta della partita di oggi è il goal di Leao, che ha stabilito un vero e proprio record: l’attaccante, infatti, ha siglato il goal del vantaggio dopo appena 6 secondi, per la precisione 6 secondi e 78 centesimi.

Questo goal è un record e al momento rappresenta non solo il goal più rapido di sempre della Serie A, ma anche di tutti i top 5 campionati europei.