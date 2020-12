Si è appena concluso il primo tempo dell’anticipo tra Sampdoria e Crotone con i blucerchiati in vantaggio per 2-1. La squadra di Ranieri si era portata in doppio vantaggio con Damsgaard e Jankto, ed era in pieno controllo del gioco. I calabresi, in evidente difficoltà, sono riusciti ad accorciare nel recupero con un rigore di Simy, e ora hanno 45 minuti per cercare di ribaltare la situazione e staccarsi dall’ultimo posto in graduatoria.