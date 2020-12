OPTA – La media goal degli azzurri con la Lazio è stratosferica: nessun’altro come il Napoli

Le sfide tra Lazio e Napoli non sono mai state esenti da emozioni. E’ quanto emerge dall’analisi statistica di Opta, che offre sempre spunti interessanti sui numeri che ci accompagnano di partita in partita. E’ l’1-0 dello scorso anno all’Olimpico l’unica giogia dei biancocelesti col Napoli, con la vittoria in casa che ha interrotto una serie di sei sconfitte consecutive casalinghe contro gli azzurri in Serie A.

Un successo che rappresenta anche l’unico, e soprattutto con pochi goal, nelle ultime 10 sfide agli azzurri: la squadra partenopea resta la squadra che ha segnato più gol alla Lazio in Serie A dal 2010-11: 46, una media di 2,3.