La Juventus vince a Marassi contro il Genoa per 3-1. Apre le danze l’argentino Dybala con il primo gol stagionale. Pareggia l’ex Sturaro, ma è un pareggio temporaneo. Ci pensa Cristiano Ronaldo a risolverla: 2 rigori concessi nel finale, entrambi siglati dal portoghese. Il Genoa resta penultima in classifica, mentre i bianconeri agganciano gli azzurri al terzo posto, a soli 3 punti dal Milan che sarà impegnato stasera nell’impegno in casa contro il Parma.