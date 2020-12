Giudice Sportivo – Stangata per Fonseca, Nedved e Paratici: le ultime

Come di consueto, il martedì, il giudice sportivo ha reso note le multe e le squalifiche in seguito alla decima giornata di Serie A. Oltre ai calciatori infatti anche alcuni calciatori e dirigenti dovranno fare i conti con delle sanzioni valide nelle prossime giornate del campionato. Stiamo parlando infatti dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, il quale, come riportato nella nota del giudice, alla fine del primo tempo si avvicinava al direttore di gara con fare aggressivo e rivolgendo parole irrispettose. Per lui un turno di squalifica e 10 mila euro di multa.

Inibiti anche i dirigenti della Juventus, Pavel Nedved e Paratici che non potranno ricoprire cariche federali e rappresentare la società in seno alla FIGC fino alla metà di dicembre. Il primo, come si evince dal comunicato, ha per alcuni minuti rivolto dalla tribuna epiteti gravemente insultanti al direttore di gara. Il secondo invece, nel corso del secondo tempo, ha rivolto espressioni irriguardose agli ufficiali di gara.